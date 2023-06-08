Прямой эфир

В Хургаде погиб россиянин из-за нападения на него акулы в Красном море

08 июня 2023 14:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Хургаде произошло нападение акулы, в результате которого погиб гражданин России. Об этом сообщило российское генконсульство в Telegram-канале, пишет РИА Новости.

Инцидент произошел возле пляжа «Dream Beach» восьмого июня. Сообщается также, что власти Египта не объявляли о закрытии пляжей в Хургаде в связи с ЧП.

Генконсульство призывает отдыхающих на курортах в Египте быть внимательными при нахождении в воде, соблюдать запреты на купание и дайвинг, устанавливаемые египетскими властями, а также следовать указаниям сотрудников гостиниц и береговой охраны о выходе на сушу.

 

# ЧП

Другие новости рубрики

Все новости
Киев отверг предложение Эрдогана о создании международной комиссии по ЧП на Каховской ГЭС
08 июня 2023 14:34

Киев отверг предложение Эрдогана о создании международной комиссии по ЧП на Каховской ГЭС

Шойгу: контрнаступление ВСУ не смогло пробить оборону России на Запорожском направлении
08 июня 2023 14:17

Шойгу: контрнаступление ВСУ не смогло пробить оборону России на Запорожском направлении

Лесные пожары в Канаде. Люди в городах задыхаются от дыма
08 июня 2023 13:52

Лесные пожары в Канаде. Люди в городах задыхаются от дыма