В Хургаде погиб россиянин из-за нападения на него акулы в Красном море

В Хургаде произошло нападение акулы, в результате которого погиб гражданин России. Об этом сообщило российское генконсульство в Telegram-канале, пишет РИА Новости.

Инцидент произошел возле пляжа «Dream Beach» восьмого июня. Сообщается также, что власти Египта не объявляли о закрытии пляжей в Хургаде в связи с ЧП.

Генконсульство призывает отдыхающих на курортах в Египте быть внимательными при нахождении в воде, соблюдать запреты на купание и дайвинг, устанавливаемые египетскими властями, а также следовать указаниям сотрудников гостиниц и береговой охраны о выходе на сушу.