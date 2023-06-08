Шойгу: контрнаступление ВСУ не смогло пробить оборону России на Запорожском направлении

Профессионально обученные резервисты Украины не сумели пробить оборону в Запорожской области. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, сообщает РИА Новости.

Глава оборонного ведомства отметил, что враг был задержан на четырех участках с большими потерями. В ночь на четверг, 8 июня, силы 47-й механизированной бригады численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники ВСУ нанесли удар.

С помощью средств разведки противника удалось засечь и нанести по нему упреждающий удар артиллерийскими, авиационными и противотанковыми средствами. В результате боя на Запорожском направлении украинские войска потеряли порядка 350 человек личного состава, одиннадцать боевых машин пехоты и до тридцати танков.

Министр обороны РФ пришел к выводу, что заранее подготовленные резервные силы противника не смогли выполнить поставленную перед ними задачу по прорыву.