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В Херсонской области введён режим ЧС

07 июня 2023 11:00
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Режим чрезвычайной ситуации введен в Херсонской области после разрушения плотины Каховской ГЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Затопленными оказались 15 населенных пунктов и около 3 000 домов.

В Херсонской области введён режим ЧС-1

Эвакуированы свыше 1 000 местных жителей, для них оборудовано 40 пунктов временного размещения. Семь человек считаются пропавшими без вести.

В Херсонской области введён режим ЧС-4

Всего в зоне бедствия оказались до 40 тысяч человек. По заявлению властей, уровень воды упал на 60 сантиметров, но, несмотря на это, остается значительным.

# ЧП # Фотофакт

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