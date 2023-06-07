В Херсонской области введён режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации введен в Херсонской области после разрушения плотины Каховской ГЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Затопленными оказались 15 населенных пунктов и около 3 000 домов.
Режим чрезвычайной ситуации введен в Херсонской области после разрушения плотины Каховской ГЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Затопленными оказались 15 населенных пунктов и около 3 000 домов.
Эвакуированы свыше 1 000 местных жителей, для них оборудовано 40 пунктов временного размещения. Семь человек считаются пропавшими без вести.
Всего в зоне бедствия оказались до 40 тысяч человек. По заявлению властей, уровень воды упал на 60 сантиметров, но, несмотря на это, остается значительным.