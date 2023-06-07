В Херсонской области введён режим ЧС после атаки на Каховскую ГЭС

Режим чрезвычайной ситуации действует со среды, 7 июня, в Херсонской области из-за прорыва Каховской гидроэлектростанции, сообщает ТАСС.

Ранее режим ЧС был введен в Новокаховском районе по той же причине. Во вторник, 6 июня, со стороны ВСУ была совершена атака на Каховскую ГЭС. В результате обстрела была повреждена верхняя часть гидроэлектростанции, что привело к подтоплению населенных пунктов. Власти экстренно эвакуировали людей из опасных зон.

Дрон ВСУ сбросил взрывчатку на спасателей во время эвакуации населения в Новой Каховке

В Москве произошедшее назвали диверсией Киева. Следственным комитетом РФ заведено уголовное дело.