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В Херсонской области введён режим ЧС после атаки на Каховскую ГЭС

07 июня 2023 10:30
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Режим чрезвычайной ситуации действует со среды, 7 июня, в Херсонской области из-за прорыва Каховской гидроэлектростанции, сообщает ТАСС. 

Ранее режим ЧС был введен в Новокаховском районе по той же причине. Во вторник, 6 июня, со стороны ВСУ была совершена атака на Каховскую ГЭС. В результате обстрела была повреждена верхняя часть гидроэлектростанции, что привело к подтоплению населенных пунктов. Власти экстренно эвакуировали людей из опасных зон. 

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В Москве произошедшее назвали диверсией Киева. Следственным комитетом РФ заведено уголовное дело. 

# общество

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