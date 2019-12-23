Люди добираются пешком. Забастовки парализовали работу транспорта в Париже

Новости Франции. В Париже уже сейчас практически полностью парализована работа метро: из 16 веток работают только две, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авиакомпании сокращают число рейсов. Нарушено также движение наземного транспорта. Чтобы добраться до нужного места, люди вынуждены идти пешком, зачастую преодолевая большие расстояния.