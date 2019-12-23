Люди добираются пешком. Забастовки парализовали работу транспорта в Париже

Новости Франции. В Париже уже сейчас практически полностью парализована работа метро: из 16 веток работают только две, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. В Париже уже сейчас практически полностью парализована работа метро: из 16 веток работают только две, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Авиакомпании сокращают число рейсов. Нарушено также движение наземного транспорта. Чтобы добраться до нужного места, люди вынуждены идти пешком, зачастую преодолевая большие расстояния.
Напомним, забастовки во Франции не прекращаются уже больше двух недель. Люди недовольны пенсионной реформой, согласно которой некоторые категории французов могут лишиться ряда привилегий.