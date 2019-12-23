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Люди добираются пешком. Забастовки парализовали работу транспорта в Париже

23 декабря 2019 12:43
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Новости Франции. В Париже уже сейчас практически полностью парализована работа метро: из 16 веток работают только две, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди добираются пешком. Забастовки парализовали работу транспорта в Париже-1

Авиакомпании сокращают число рейсов. Нарушено также движение наземного транспорта. Чтобы добраться до нужного места, люди вынуждены идти пешком, зачастую преодолевая большие расстояния.

Люди добираются пешком. Забастовки парализовали работу транспорта в Париже-4

Напомним, забастовки во Франции не прекращаются уже больше двух недель. Люди недовольны пенсионной реформой, согласно которой некоторые категории французов могут лишиться ряда привилегий. 

# Общественный транспорт # Фотофакт

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