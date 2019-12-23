В Тихий океан попало 2 тонны дизельного топлива

Новости мира. Две тонны топлива попали в воду из-за затонувшей в Тихом океане баржи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Две тонны топлива попали в воду из-за затонувшей в Тихом океане баржи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инцидент произошёл во время погрузки дизельного генератора у Галапагосских островов. Судно затонуло в результате падения на него подъёмного крана. Пострадал один человек.
Сейчас специалисты устраняют последствия аварии. Чтобы снизить риск загрязнения окружающей среды, на месте инцидента устанавливают защитные барьеры и укладывают впитывающие материалы.