В Тихий океан попало 2 тонны дизельного топлива

Новости мира. Две тонны топлива попали в воду из-за затонувшей в Тихом океане баржи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошёл во время погрузки дизельного генератора у Галапагосских островов. Судно затонуло в результате падения на него подъёмного крана. Пострадал один человек.