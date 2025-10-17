Конституционный суд Молдовы утвердил результаты парламентских выборов

Конституционный суд Молдовы подтвердил законность парламентской избирательной кампании в стране, официально утвердив результаты выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, голосование состоялось 28 сентября. Лидером гонки стала проевропейская партия «Действие и солидарность», основанная президентом Майей Санду. Она получила 55 мест в парламенте. Оппозиционная коалиция «Патриотический блок» во главе с бывшим главой республики Додоном займет 26 кресел.

Оппозиция с такими результатами не согласна и подала соответствующую жалобу. Однако ее проигнорировали. Конституционный суд признал голосование честным. При этом сообщения о многочисленных нарушениях на выборах, а также безосновательные исключения партий из списка участников – были проигнорированы.