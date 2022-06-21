В Литве инфляция превысила 18 %. Какой экономический прогноз даёт МВФ?

Если допустить, что экономическая ситуация стабилизируется, то, по мнению экспертов, даже при таком оптимистичном сценарии ожидать, что цены поползут вниз, не приходится. По крайней мере на прежний уровень они уже никогда не вернутся. По заключению специалистов международного валютного фонда, нынешняя инфляция, превысившая 18 %, далеко не предел. Уже к осени она может составить и все 20 %. В основном из-за роста цен на электричество и газ, а к концу года и вовсе ожидается замедление роста экономики.