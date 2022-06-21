В Литве инфляция превысила 18 %. Какой экономический прогноз даёт МВФ?

Новости Литвы. Жителям Литвы не стоит рассчитывать на прекращение роста цен в стране. Об этом говорится в отчете МВФ и нацбанка страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Литвы. Жителям Литвы не стоит рассчитывать на прекращение роста цен в стране. Об этом говорится в отчете МВФ и нацбанка страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Если допустить, что экономическая ситуация стабилизируется, то, по мнению экспертов, даже при таком оптимистичном сценарии ожидать, что цены поползут вниз, не приходится. По крайней мере на прежний уровень они уже никогда не вернутся. По заключению специалистов международного валютного фонда, нынешняя инфляция, превысившая 18 %, далеко не предел. Уже к осени она может составить и все 20 %. В основном из-за роста цен на электричество и газ, а к концу года и вовсе ожидается замедление роста экономики.
В нацбанке Литвы настроены более оптимистично. Там считают, что к осени рост цен замедлится, но, кажется, сами они не очень в это верят и готовятся к худшему. Сейчас активно прорабатываются варианты финансовой помощи населению.