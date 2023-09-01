NASA показало снимок места падения российской станции «Луна-25»

По данным NASA, в ходе крушения российского лунного аппарата «Луна-25» на поверхность спутника Земли мог возникнуть новый кратер, пишет РИА Новости.

Это было выявлено с помощью зонда NASA LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter), который произвел фотосъемку нового кратера на лунной поверхности. По заключению специалистов миссии LRO, появление новой воронки объясняется не природными факторами, а миссией «Луна-25».