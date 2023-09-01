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В небе над Псковом нейтрализован неопознанный летающий объект

01 сентября 2023 09:45
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В воздухе Псковской области зафиксирован неизвестный объект, пишет РИА Новости.

По словам губернатора Михаила Ведерникова, на пункте контроля воздушного пространства были проведены меры по его обезвреживанию. На земле никаких последствий нет. Более подробная картина будет представлена позже.

В ночь с 29 на 30 августа Украина попыталась провести масштабную атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов в Центральном федеральном округе. Был осуществлен рейд на Псковский аэропорт, нападение было пресечено силами Минобороны России. Результатом стал возникший в аэропорту пожар и повреждения военно-транспортного самолета Ил-76. 30 августа этот аэропорт был закрыт для приема и отправления рейсов.
 

# Международная политика

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