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Во Франции с 1 сентября вступает в силу пенсионная реформа, против которой протестовали жители страны

01 сентября 2023 08:18
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Новости Франции. Во Франции с 1 сентября вступает в силу принятая, несмотря на массовые протесты, пенсионная реформа, которая предполагает постепенное повышение возраста выхода на заслуженный отдых с 62 до 64 лет к 2030 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции с 1 сентября вступает в силу пенсионная реформа, против которой протестовали жители страны-1

Основной причиной такого решения правительство называет дефицит бюджета. По официальным данным, в 2023 году на выплату пенсий не хватает 13,5 миллиарда евро. Реформа же позволит за семь лет накопить денег на эти нужды. Сами французы не поддержали инициативу властей. По данным опросов, 67 % жителей страны настроены против нее. В прошлом году прошло 14 общенациональных акций протеста. Большинство из них собирало порядка миллиона участников.

# Международная политика # Новости Франции # Фотофакт

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