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В Австралии вступил в силу закон о запрете соцсетей для детей до 16 лет

10 декабря 2025 07:04
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В Австралии впервые в мире вступил в силу запрет на социальные сети для детей младше 16 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Десяти крупнейшим платформам предписано блокировать доступ для подростков. Нарушителям грозит штраф до 33 миллионов долларов. Новый закон подвергся жесткой критике со стороны крупных технологических компаний и защитников свободы слова. Однако решение властей горячо поддержали сами родители. Хотя изначально запрет распространяется на десять платформ, правительство заявило, что список будет меняться по мере появления новых.

# Международная политика # социальные сети

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