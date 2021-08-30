В Греции полиция слезоточивым газом и водомётами разгоняла протестующих против обязательной вакцинации

Новости Греции. Акции протеста против обязательной вакцинации в Афинах переросли в беспорядки. Около 8 000 митингующих собрались у здания парламента, выкрикивая лозунги против властей и полиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Греции. Акции протеста против обязательной вакцинации в Афинах переросли в беспорядки. Около 8 000 митингующих собрались у здания парламента, выкрикивая лозунги против властей и полиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По мнению протестующих, закон, заставляющий всех прививаться, является нарушением прав человека и, более того, проявлением фашизма.
После митинга группа молодых людей начала бросать в правоохранителей коктейли Молотова, камни, запускать сигнальные ракеты и пыталась прорваться к парламенту. Полиция в ответ применила слезоточивый газ и водометы. В ходе беспорядков были задержаны 47 человек.