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В Греции полиция слезоточивым газом и водомётами разгоняла протестующих против обязательной вакцинации

30 августа 2021 08:30
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Новости Греции. Акции протеста против обязательной вакцинации в Афинах переросли в беспорядки. Около 8 000 митингующих собрались у здания парламента, выкрикивая лозунги против властей и полиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Греции полиция слезоточивым газом и водомётами разгоняла протестующих против обязательной вакцинации-1

По мнению протестующих, закон, заставляющий всех прививаться, является нарушением прав человека и, более того, проявлением фашизма.

В Греции полиция слезоточивым газом и водомётами разгоняла протестующих против обязательной вакцинации-4

После митинга группа молодых людей начала бросать в правоохранителей коктейли Молотова, камни, запускать сигнальные ракеты и пыталась прорваться к парламенту. Полиция в ответ применила слезоточивый газ и водометы. В ходе беспорядков были задержаны 47 человек.

# Акции протеста # Фотофакт

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