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Аэропорт Кабула подвергся ракетному обстрелу

30 августа 2021 07:38
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Новости Афганистана. Аэропорт Кабула вновь подвергся обстрелу. Очевидицы говорят о шести пролетевших ракетах. Пять из них сбили американские ПВО, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одна достигла цели. О разрушениях и пострадавших сообщений пока не поступало.

Аэропорт Кабула подвергся ракетному обстрелу-1

Между тем количество погибших от авиаудара США в Кабуле выросло до 12 человек. Шесть из них – дети. Пентагон заявил, что целью был автомобиль боевиков ИГ, в котором находилось большое количество взрывчатки и несколько смертников, ехавших в кабульский аэропорт.

Аэропорт Кабула подвергся ракетному обстрелу-4

По имеющейся информации, все погибшие были мирными жителями, членами одной семьи. Официальные представители «Талибана» заявили, что своими действиями США нарушили суверенитет Афганистана. Ситуацию в Афганистане 30 августа рассмотрят на внеочередном заседании Совбеза ООН.

# Нападение # Фотофакт

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