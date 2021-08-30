Аэропорт Кабула подвергся ракетному обстрелу

Новости Афганистана. Аэропорт Кабула вновь подвергся обстрелу. Очевидицы говорят о шести пролетевших ракетах. Пять из них сбили американские ПВО, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одна достигла цели. О разрушениях и пострадавших сообщений пока не поступало.

Между тем количество погибших от авиаудара США в Кабуле выросло до 12 человек. Шесть из них – дети. Пентагон заявил, что целью был автомобиль боевиков ИГ, в котором находилось большое количество взрывчатки и несколько смертников, ехавших в кабульский аэропорт.