Космонавты нашли новые трещины в российском модуле МКС

Экипаж МКС обнаружил на корпусе российского модуля новые трещины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эта новость вызвала глубокую обеспокоенность у специалистов. По их мнению, со временем трещины начнут расползаться.

Ранее в «Роскосмосе» уже заявляли, что российский сегмент МКС изношен на 80 %, а производители космического оборудования и приборов не дают гарантии, что они не начнут выходить из строя.