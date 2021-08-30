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Космонавты нашли новые трещины в российском модуле МКС

30 августа 2021 07:40
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Экипаж МКС обнаружил на корпусе российского модуля новые трещины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эта новость вызвала глубокую обеспокоенность у специалистов. По их мнению, со временем трещины начнут расползаться.

Космонавты нашли новые трещины в российском модуле МКС-1

Ранее в «Роскосмосе» уже заявляли, что российский сегмент МКС изношен на 80 %, а производители космического оборудования и приборов не дают гарантии, что они не начнут выходить из строя.

Космонавты нашли новые трещины в российском модуле МКС-4

Сейчас на Международной космической станции работает экипаж в составе семи человек.

# Космос # Фотофакт

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