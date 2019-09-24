В Греции откажутся от пластика к 2021 году

Новости Греции. С 2021 года власти Греции планируют отказаться от одноразовых пластиковых изделий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А к 2028 будут закрыты все электростанции, работающие на лигните. Об этом заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис.

По его словам, соответствующий документ будет принят в ближайшие несколько месяцев. Кроме того, в 2020 году власти намерены организовать в Афинах встречу высокого уровня для принятия декларации о защите культурного и природного наследия от последствий изменения климата.