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В Греции откажутся от пластика к 2021 году

24 сентября 2019 14:27
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Новости Греции. С 2021 года власти Греции планируют отказаться от одноразовых пластиковых изделий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  А к 2028 будут закрыты все электростанции, работающие на лигните. Об этом заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис.

В Греции откажутся от пластика к 2021 году-1

По его словам, соответствующий документ будет принят в ближайшие несколько месяцев. Кроме того, в 2020 году власти намерены организовать в Афинах встречу высокого уровня для принятия декларации о защите культурного и природного наследия от последствий изменения климата.

# Экология # Фотофакт

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