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Плавучий завод «Пётр Житников» горит в Тихом океане

24 сентября 2019 11:55
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Новости России. Крупнейший в мире плавучий завод «Петр Житников» горит в Тихом океане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Возгорание произошло в консервном цехе, когда судно находилось у южнокурильского острова Шикотан.

Плавучий завод «Пётр Житников» горит в Тихом океане-1

К месту ЧП были направлены несколько спасательных кораблей, которые эвакуировали большую часть экипажа. Причиной ЧП стало возгорание тары в отсеке промвооружения.

# Пожар # Фотофакт

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