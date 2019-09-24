Плавучий завод «Пётр Житников» горит в Тихом океане

Новости России. Крупнейший в мире плавучий завод «Петр Житников» горит в Тихом океане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Возгорание произошло в консервном цехе, когда судно находилось у южнокурильского острова Шикотан.
Новости России. Крупнейший в мире плавучий завод «Петр Житников» горит в Тихом океане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Возгорание произошло в консервном цехе, когда судно находилось у южнокурильского острова Шикотан.
К месту ЧП были направлены несколько спасательных кораблей, которые эвакуировали большую часть экипажа. Причиной ЧП стало возгорание тары в отсеке промвооружения.