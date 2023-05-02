В Госдепе США прокомментировали удары украинскими беспилотниками по территории РФ

Представитель Госдепартамента США Ведант Пател ответил, что США будут оказывать поддержку Киеву, когда прозвучал вопрос об ударах беспилотников Украины по российским объектам, пишет РИА Новости.

Ведант Патель высказался по поводу происходящего и отметил, что США готовы оказывать помощь своим украинским партнерам, пригрозив привлечь Россию к ответственности за начало специальной военной операции.

Ранее севастопольский губернатор Михаил Развозжаев известил, что при попытке авиаудара по городу был уничтожен один из вражеских летательных аппаратов. Также губернатор Брянской области Александр Богомаз передал, что 21 апреля в ходе атаки Вооруженных сил Украины в городе Клинцы дрон попал в жилой дом, пострадавших нет.

