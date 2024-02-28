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В Германии введут обязательные общественные работы для беженцев

28 февраля 2024 06:25
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В одном из районов ФРГ вводятся обязательные общественные работы для беженцев, проживающих на его территории, пишет ТАСС со ссылкой на немецкую газету-таблоид Bild.

По информации издания, глава администрации района Зале-Орла Кристиан Хергот применяет закон об убежище, чтобы принудить просителей убежища осуществлять трудовую деятельность. Так, беженцы  будут задействованы при выполнении уборки улиц, подстригании живых изгородей и уборке снега. Рабочий день просителей убежища будет длиться четыре часа. Работы будут оплачиваемые – 80 центов в час.

«Речь идет о том, чтобы послать сигнал о том, что люди, которым дают деньги налогоплательщиков, должны что-то вернуть обществу, а не сидеть весь день на скамейке в парке», – подчеркнул Хергот.

# Международная политика

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