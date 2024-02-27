Протестующие фермеры блокируют главные автомагистрали по всей Испании

Испанские фермеры по всей стране блокируют главные автомагистрали. Движение остановлено и во многих крупных городах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аграрии с начала февраля требуют от правительства субсидий из-за засухи в регионе. Также они недовольны дешевыми импортными продуктами, которые вытесняют с рынка товары местного производства. Акции протеста после вывода на улицы полиции закончились стычками с митингующими.