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Протестующие фермеры блокируют главные автомагистрали по всей Испании

27 февраля 2024 19:42
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Испанские фермеры по всей стране блокируют главные автомагистрали. Движение остановлено и во многих крупных городах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протестующие фермеры блокируют главные автомагистрали по всей Испании-1

Аграрии с начала февраля требуют от правительства субсидий из-за засухи в регионе. Также они недовольны дешевыми импортными продуктами, которые вытесняют с рынка товары местного производства. Акции протеста после вывода на улицы полиции закончились стычками с митингующими.

Польские фермеры угрожают продолжить протесты, если их требования снова проигнорируют.

# Акции протеста

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