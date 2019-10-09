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В Германии второй раз за день открыли стрельбу

09 октября 2019 19:53
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Новости Германии. Вторая за день стрельба произошла в Германии,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Злоумышленники открыли огонь в городе Ландсберге, расположенном в 15 км от Галле, где днём было совершено нападение на синагогу.

В Германии второй раз за день открыли стрельбу -1

Они попытались отобрать машину у таксиста. Мужчина оказал сопротивление и был ранен.

По информации некоторых СМИ, на таксиста напали те же люди, что обстреляли синагогу, однако официального подтверждения этому нет.

В Германии второй раз за день открыли стрельбу -4

Стало известно, что один из террористов вёл прямую трансляцию своих действий. Он направился в Галле, закидал еврейское кладбище гранатами, после чего открыл огонь сначала по храму, а затем по закусочной.

Удалось задержать мужчину, устроившего стрельбу у синагоги в Германии

В результате нападения погибли 2 человека, ещё двое пострадали. 

# Стрельба # Фотофакт

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