В Германии второй раз за день открыли стрельбу

Новости Германии. Вторая за день стрельба произошла в Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Злоумышленники открыли огонь в городе Ландсберге, расположенном в 15 км от Галле, где днём было совершено нападение на синагогу.

Они попытались отобрать машину у таксиста. Мужчина оказал сопротивление и был ранен. По информации некоторых СМИ, на таксиста напали те же люди, что обстреляли синагогу, однако официального подтверждения этому нет.