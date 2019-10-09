В Германии второй раз за день открыли стрельбу

Новости Германии. Вторая за день стрельба произошла в Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Злоумышленники открыли огонь в городе Ландсберге, расположенном в 15 км от Галле, где днём было совершено нападение на синагогу.
Новости Германии. Вторая за день стрельба произошла в Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Злоумышленники открыли огонь в городе Ландсберге, расположенном в 15 км от Галле, где днём было совершено нападение на синагогу.
Они попытались отобрать машину у таксиста. Мужчина оказал сопротивление и был ранен.
По информации некоторых СМИ, на таксиста напали те же люди, что обстреляли синагогу, однако официального подтверждения этому нет.
Стало известно, что один из террористов вёл прямую трансляцию своих действий. Он направился в Галле, закидал еврейское кладбище гранатами, после чего открыл огонь сначала по храму, а затем по закусочной.
Удалось задержать мужчину, устроившего стрельбу у синагоги в Германии
В результате нападения погибли 2 человека, ещё двое пострадали.