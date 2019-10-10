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Около 100 человек стали жертвами столкновений в Ираке

10 октября 2019 08:34
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Новости Ирака. Трехдневный траур по жертвам столкновений объявлен в Ираке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Протесты и беспорядки не утихают здесь вторую неделю.

Около 100 человек стали жертвами столкновений в Ираке-1

Акции начались 1 октября в Багдаде, а позже распространились по всей стране. Люди требуют отставки правительства, а также улучшения условий жизни, решения проблем в сфере здравоохранения, образования и на рынке труда.

По предварительным данным, ожесточенные столкновения привели к гибели уже около сотни граждан. Более 6 тысяч человек пострадали.

Около 100 человек стали жертвами столкновений в Ираке-4

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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