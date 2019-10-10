Около 100 человек стали жертвами столкновений в Ираке

Новости Ирака. Трехдневный траур по жертвам столкновений объявлен в Ираке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Протесты и беспорядки не утихают здесь вторую неделю.

Акции начались 1 октября в Багдаде, а позже распространились по всей стране. Люди требуют отставки правительства, а также улучшения условий жизни, решения проблем в сфере здравоохранения, образования и на рынке труда.

По предварительным данным, ожесточенные столкновения привели к гибели уже около сотни граждан. Более 6 тысяч человек пострадали.