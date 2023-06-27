Новости Германии. В Германии требуют убрать нацистскую символику с общественных зданий. Об этом пишут местные издания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дело в том, что после падения нацистского режима во многих регионах Германии все еще можно увидеть, в частности, имперского орла. Изображение находится на фасаде многих исторических зданий. По мнению местных депутатов, этот символ уже давно пора уничтожить. На данный момент в ФРГ насчитывается около десятка подобных нацистских символов.