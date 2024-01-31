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В Германии протестируют четырёхдневную рабочую неделю

31 января 2024 09:32
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Кризис на рынке труда вынудил Германию протестировать 4-дневную рабочую неделю. Нововведение опробуют 45 немецких компаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии протестируют четырёхдневную рабочую неделю-1

Тестовый период продлится полгода. Цель проекта заключается в том, чтобы оживить экономику. В ходе эксперимента специалисты выяснят, отразится ли количество рабочих дней на производительности. Сегодня среди трудящихся в Германии растет недовольство. Многие сотрудники добиваются повышения заработной платы на фоне высокой инфляции.

Компании неохотно стимулируют сотрудников материально, зато готовы дать больше выходных. Это поможет удержать работников, верят управляющие. Тем более что сейчас это весьма кстати. ФРГ нужны разработчики программного обеспечения, химики, учителя. Также востребованы на рынке труда сантехники, водители грузовиков и электрики.

# Акции протеста # Новости Германии

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