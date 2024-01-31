В Германии протестируют четырёхдневную рабочую неделю

Тестовый период продлится полгода. Цель проекта заключается в том, чтобы оживить экономику. В ходе эксперимента специалисты выяснят, отразится ли количество рабочих дней на производительности. Сегодня среди трудящихся в Германии растет недовольство. Многие сотрудники добиваются повышения заработной платы на фоне высокой инфляции.

Компании неохотно стимулируют сотрудников материально, зато готовы дать больше выходных. Это поможет удержать работников, верят управляющие. Тем более что сейчас это весьма кстати. ФРГ нужны разработчики программного обеспечения, химики, учителя. Также востребованы на рынке труда сантехники, водители грузовиков и электрики.