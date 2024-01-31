Власти Эквадора хотят передать США старую российскую технику

Эквадор передаст российскую военную технику Соединенным Штатам Америки, пишет ТАСС.

Об этом заявил президент Эквадора Даниэль Нобоа в ходе интервью для телеканала Ecuavisa. Так, согласно заявлению Нобоа, военная техника российского производства будет передана США, несмотря на выдвинутый Москвой протест.

Даниэль Нобоа аргументирует данное решение тем, что Эквадор доказал, что указанная военная техника производства РФ является «металлоломом», передачу которого в соответствии с международными соглашениями осуществлять возможно.

Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству Российской Федерации было заявлено, что согласно соглашению о военном сотрудничестве между правительствами России и Эквадора допускается передача продукции военного назначения третьей стороне только при условии получения письменного согласия Российской Федерации.

10 января 2024 года Нобоа заявлял, что Эквадором будет осуществлена передача Америке техники российского и украинского производства. Кито от Вашингтона в обмен получит новое оборудование на сумму в 200 миллионов долларов США.