Французские фермеры продолжают забастовки – заблокирована крупная автомагистраль

Такой неспокойной ночи пригород Парижа не видел давно. Протесты во Франции не прекращаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Фермеры, недовольные повышением налогов и цен, полностью заблокировали автомагистраль А10. До столичного города демонстрантам остаются считаные километры. Аграрии еще накануне хотели осадить Париж, но встретили сопротивление полиции. Власти мобилизовали 15 тысяч правоохранителей.

Флоран Шарл, фермер (Франция):

Мы находимся на шоссе недалеко от Парижа. Мы задаемся вопросом, заблокировала полиция доступ или нет. Пока не знаем, что будем делать, пойдем дальше или останемся здесь. Мы ждем.

Снизить напряжение среди бастующих должно было выступление премьера. Накануне Атталь пообещал реагировать на кризисы, предложил фермерам подать онлайн-жалобы, но также объявил об отмене специальных пособий для безработных. Через полчаса после завершения речи политика фермеры освистали его решения на улицах. Претензии к правительству накопились также у аграриев Бельгии. Они тоже жалуются на дешевый импорт, который сбивает цены на местном рынке. Выступают против роста цен на электроэнергию, удобрения и семена.