В Германии прогремел взрыв в жилом доме: есть погибшие и пострадавшие

Новости Германии. Мощный взрыв прогремел в жилом доме немецкого Бланкенбурга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По предварительным данным, в результате ЧП пострадали 25 человек.

Местные СМИ сообщают о погибших. Однако их точное число пока не установлено. Рядом со зданием находятся школа и детский сад, из которого в срочном порядке были эвакуированы около 100 детей. Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб. Сюда направляются три спасательных вертолета.

Причины происшествия не установлены. Для расследования инцидента создан оперативный штаб.