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Страны ЕС договорились о переходе к климатической нейтральности к 2050 году

13 декабря 2019 08:35
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Новости Бельгии. Страны Евросоюза достигли соглашения по климату. На двухдневном саммите в Брюсселе главы государств договорились о переходе региона к климатической нейтральности к 2050 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Концепция климатической нейтральности в экологической политике означает, что выбросы вредных газов в атмосферу государством или предприятием равны нулю либо эти выбросы нейтрализуются мерами по защите окружающей среды. Это очень сложный, долгий и затратный процесс.

Страны ЕС договорились о переходе к климатической нейтральности к 2050 году-1

В 2020 году Еврокомиссия собирается представить ряд инициатив, нацеленных на привлечение инвестиций в перестройку экономики ради достижения климатических целей. Пока к соглашению отказалась присоединиться лишь Польша. Из-за позиции этой страны ЕС проведет еще одну встречу по климатическим вопросам в июне 2020 года.

# Экология # Фотофакт

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