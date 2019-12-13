Страны ЕС договорились о переходе к климатической нейтральности к 2050 году

Новости Бельгии. Страны Евросоюза достигли соглашения по климату. На двухдневном саммите в Брюсселе главы государств договорились о переходе региона к климатической нейтральности к 2050 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Концепция климатической нейтральности в экологической политике означает, что выбросы вредных газов в атмосферу государством или предприятием равны нулю либо эти выбросы нейтрализуются мерами по защите окружающей среды. Это очень сложный, долгий и затратный процесс.