Активисты Greenpeace закрыли черным полотном дом премьера Великобритании

Активисты Greenpeace закрыли черной тканью дом премьер-министра Великобритании Риши Сунака в знак несогласия с разработкой новых месторождений нефти и газа, пишет ТАСС.

Офис премьера, 31 июля, анонсировал сотни лицензий на новые месторождения в Северном море. Представитель Даунинг-стрит особо подчеркнул важность обеспечения энергетической безопасности и независимости от России.

Власти Соединенного Королевства решили разрабатывать нефтяные и газовые месторождения после энергокризиса. Большая часть природного газа поступала с британского шельфа и из Норвегии, а импорт из России был прекращен с начала 2023 года.