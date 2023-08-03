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Активисты Greenpeace закрыли черным полотном дом премьера Великобритании

03 августа 2023 10:09
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Активисты Greenpeace закрыли черной тканью дом премьер-министра Великобритании Риши Сунака в знак несогласия с разработкой новых месторождений нефти и газа, пишет ТАСС.

Офис премьера, 31 июля, анонсировал сотни лицензий на новые месторождения в Северном море. Представитель Даунинг-стрит особо подчеркнул важность обеспечения энергетической безопасности и независимости от России.

Власти Соединенного Королевства решили разрабатывать нефтяные и газовые месторождения после энергокризиса. Большая часть природного газа поступала с британского шельфа и из Норвегии, а импорт из России был прекращен с начала 2023 года.

# Международная политика

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