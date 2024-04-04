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В Латвии намерены отправить в Украину первую партию дронов на 1 млн евро

04 апреля 2024 10:22
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Латвийский премьер-министр Эвика Силиня заявила, что в ближайшем времени страна намерена направить в Украину беспилотные летательные аппараты латвийского производства стоимостью 1 млн евро. Об этом пишет РИА Новости.

Она отметила, что эти дроны уже прошли тестирование и были одобрены их украинскими коллегами.

В 2024 году Латвия планирует выделить 9 миллионов евро на поставку дронов в Украину.

Также Рига внесет свой посильный вклад в реализацию инициативы Чешской Республики по поставке Киеву амуниции – 10 млн евро, а всего на 2024 год на помощь Украине планируется направить 0,25 % от ВВП.

# Оружие и боеприпасы

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