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Столтенберг: НАТО не планирует военного присутствия в Украине

04 апреля 2024 10:28
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Альянс не собирается развертывать свои воинские формирования на территории Украины и сосредоточится на координации и доставке военного содействия. Об этом пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что эти новые намерения НАТО не означают ее участия в конфликте.

Ранее Столтенберг заявил, что государства НАТО пришли к общему мнению об активизации координирующей роли Североатлантического альянса в предоставлении долгосрочной помощи Украине, с подробностями которой они будут ознакомлены в ближайшие недели.

# Международная политика

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