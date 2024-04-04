Столтенберг: НАТО не планирует военного присутствия в Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Альянс не собирается развертывать свои воинские формирования на территории Украины и сосредоточится на координации и доставке военного содействия. Об этом пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что эти новые намерения НАТО не означают ее участия в конфликте.

Ранее Столтенберг заявил, что государства НАТО пришли к общему мнению об активизации координирующей роли Североатлантического альянса в предоставлении долгосрочной помощи Украине, с подробностями которой они будут ознакомлены в ближайшие недели.