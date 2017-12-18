В Финляндии во время рок-концерта на зрителей упала вентиляционная труба

Новости Финляндии. В финском городе Ваас во время рок-концерта часть трубы системы вентиляции рухнула прямо на посетителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Быстро среагировать на падающую конструкцию удалось не всем. Не менее 7 человек получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу. На месте происшествия работают ремонтные бригады, им предстоит выяснить, что стало причиной ЧП.