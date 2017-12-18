«Мир с позиции силы». В США представят новую стратегию нацбезопасности

Новости США. США в ближайшие часы представят новую стратегию национальной безопасности. Она призвана сохранить послевоенные модели мирового порядка и стабильности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как заявил советник Белого дома Герберт МакМастер, новая стратегия будет применять подход «мир с позиции силы». Американский политик уверен, что именно в этом залог успеха в продвижении интересов США за рубежом.