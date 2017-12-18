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«Мир с позиции силы». В США представят новую стратегию нацбезопасности

18 декабря 2017 07:39
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Новости США. США в ближайшие часы представят новую стратегию национальной безопасности. Она призвана сохранить послевоенные модели мирового порядка и стабильности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мир с позиции силы». В США представят новую стратегию нацбезопасности-1

Как заявил советник Белого дома Герберт МакМастер, новая стратегия будет применять подход «мир с позиции силы». Американский политик уверен, что именно в этом залог успеха в продвижении интересов США за рубежом. 

«Мир с позиции силы». В США представят новую стратегию нацбезопасности-4

«Мир с позиции силы». В США представят новую стратегию нацбезопасности-6

Критики подхода, в свою очередь, говорят, что с нововведением на мировую арену вернутся более жесткие Соединенные Штаты. Такая страна хорошо известна своими действиями в решении проблемы с бывшей Югославией и Ираком при Саддаме Хусейне.

# Фотофакт # США

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