Штурм Октябрьского дворца в Киеве сторонниками Саакашвили попал на видео

Чтобы прорваться в здание, активисты пустили в ход петарды, бутылки с зажигательной смесью и камни. В результате потасовки пострадали 60 сотрудников Нацгвардии Украины. В это время во дворце проходил джазовый концерт. Когда Саакашвили понял, что внутри находятся люди, он призвал своих единомышленников покинуть помещение.