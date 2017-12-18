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Штурм Октябрьского дворца в Киеве сторонниками Саакашвили попал на видео

18 декабря 2017 09:14
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Новости Украины. Попытка захвата Октябрьского дворца сторонниками Михаила Саакашвили завершилась столкновениями с правоохранителями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Штурм Октябрьского дворца в Киеве сторонниками Саакашвили попал на видео-1

Штурм Октябрьского дворца в Киеве сторонниками Саакашвили попал на видео-3

Чтобы прорваться в здание, активисты пустили в ход петарды, бутылки с зажигательной смесью и камни. В результате потасовки пострадали 60 сотрудников Нацгвардии Украины. В это время во дворце проходил джазовый концерт. Когда Саакашвили понял, что внутри находятся люди, он призвал своих единомышленников покинуть помещение. 

# Фотофакт # Международная политика

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