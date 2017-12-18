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Пожар парализовал работу аэропорта в Атланте: неполадки экстренно устранены

18 декабря 2017 08:43
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Новости США. Серьезный авиаколлапс произошел в аэропорту американской Атланты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пожар парализовал работу аэропорта в Атланте: неполадки экстренно устранены-1

Пожар парализовал работу аэропорта в Атланте: неполадки экстренно устранены-3

В подземных электрических коммуникациях при ремонте возник пожар. В результате система автоматически отключила электроэнергию в воздушной гавани. Было принято решение отменить все рейсы, а пассажиров экстренно эвакуировать. ЧП затронуло более тысячи человек.

Пожар парализовал работу аэропорта в Атланте: неполадки экстренно устранены-6

Аварийные службы работали над устранением неполадок около 9 часов. К настоящему моменту подача электричества восстановлена. Отметим, что Международный аэропорт Атланты в штате Джорджия – самый  загруженный в мире. По итогам 2016 года пассажиропоток здесь составил 104 миллиона человек.

# Пожар # Фотофакт

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