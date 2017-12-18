Пожар парализовал работу аэропорта в Атланте: неполадки экстренно устранены

Новости США. Серьезный авиаколлапс произошел в аэропорту американской Атланты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В подземных электрических коммуникациях при ремонте возник пожар. В результате система автоматически отключила электроэнергию в воздушной гавани. Было принято решение отменить все рейсы, а пассажиров экстренно эвакуировать. ЧП затронуло более тысячи человек.