Пожар парализовал работу аэропорта в Атланте: неполадки экстренно устранены

Новости США. Серьезный авиаколлапс произошел в аэропорту американской Атланты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Серьезный авиаколлапс произошел в аэропорту американской Атланты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В подземных электрических коммуникациях при ремонте возник пожар. В результате система автоматически отключила электроэнергию в воздушной гавани. Было принято решение отменить все рейсы, а пассажиров экстренно эвакуировать. ЧП затронуло более тысячи человек.
Аварийные службы работали над устранением неполадок около 9 часов. К настоящему моменту подача электричества восстановлена. Отметим, что Международный аэропорт Атланты в штате Джорджия – самый загруженный в мире. По итогам 2016 года пассажиропоток здесь составил 104 миллиона человек.