Прямой эфир

В Финляндии призывают на службу резервистов для защиты границ

22 апреля 2026 06:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Финляндии впервые начали призывать резервистов для обеспечения территориальной целостности страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Финляндии призывают на службу резервистов для защиты границ-2

По сообщению Министерства обороны, решение связано с активизацией деятельности украинских беспилотников. Армия, ВВС, флот и пограничная охрана перешли на усиленный режим службы. При этом в военном ведомстве подчеркивают: угрозы безопасности нет. Задачи резервистов и длительность сборов остаются засекреченными – в армии объясняют меры необходимостью самообороны.

# Финляндия

Другие новости рубрики

Все новости
ЕС готовится к нормированию продуктов из-за продолжительной блокады Ормузского пролива
22 апреля 2026 06:25

ЕС готовится к нормированию продуктов из-за продолжительной блокады Ормузского пролива

Трамп объявил о продлении режима прекращения огня с Ираном
22 апреля 2026 06:25

Трамп объявил о продлении режима прекращения огня с Ираном

Bloomberg: ЕК пытается оправдаться за слова Урсулы фон дер Ляйен о Турции
22 апреля 2026 06:23

Bloomberg: ЕК пытается оправдаться за слова Урсулы фон дер Ляйен о Турции