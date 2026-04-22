В Финляндии призывают на службу резервистов для защиты границ

В Финляндии впервые начали призывать резервистов для обеспечения территориальной целостности страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По сообщению Министерства обороны, решение связано с активизацией деятельности украинских беспилотников. Армия, ВВС, флот и пограничная охрана перешли на усиленный режим службы. При этом в военном ведомстве подчеркивают: угрозы безопасности нет. Задачи резервистов и длительность сборов остаются засекреченными – в армии объясняют меры необходимостью самообороны.