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В Евросоюз запрещено въезжать россиянам на личных автомобилях

10 сентября 2023 11:33
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В Евросоюз теперь нельзя ввозить ряд личных вещей и автомобили, зарегистрированные в Российской Федерации, пишет РИА Новости.

Еврокомиссия сообщила, что на территорию стран Европейского союза запрещен въезд на пассажирских автомобилях, которые зарегистрированы в РФ. Не имеют значение цели использования транспортного средства: это может быть частная или коммерческая поездка. Существенного значения не имеет и длительность пребывания на территории ЕС. Зарегистрированные в России авто будут расценены как запрещенный импорт.

Также запрещается ввоз в страны Евросоюза средств личной гигиены, косметической продукции, мобильных телефонов, ноутбуков, изделий из кожи и меха.

# Санкции

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