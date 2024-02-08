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В Европе ухудшается ситуация на рынке недвижимости

08 февраля 2024 07:02
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В мире нарастает жилищный кризис. В большинстве стран Европы ситуация на рынке недвижимости ухудшается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Европе ухудшается ситуация на рынке недвижимости-1

Неутешительные итоги и прогнозы приводит международное отраслевое агентство. По данным специалистов, многие европейские страны находятся в непростой ситуации – жилья не хватает. Яркий пример – французская столица. Иногда на поиск подходящей квартиры уходит полгода. Негативное влияние оказывает и стоимость квадратных метров.

# Кризис в ЕС

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