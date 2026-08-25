В Литве после мощного шторма без электричества все еще остаются десятки тысяч человек

Десятки тысяч человек остаются без электричества в Литве. В стране уже третьи сутки продолжается ликвидация последствий разрушительного циклона. К восстановительным работам привлекли подразделения армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В некоторых районах городов Аникщяй и Казлу-Руда власти ввели режим чрезвычайного положения. В населенных пунктах полностью отсутствуют электроэнергия, связь и питьевая вода. Всего после прохождения циклона в стране без электричества остались более 260 тысяч семей. Полностью завершить восстановительные работы планируют только к концу недели.

Помимо Литвы, от ураганного ветра и ливней пострадали населенные пункты в Польше, Латвии и Эстонии. В этих странах без электричества также оказались сотни тысяч жителей.