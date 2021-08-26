Несколько стран заявили о высокой вероятности теракта в кабульском аэропорту

Новости Афганистана. Несколько стран заявили о высокой вероятности террористической атаки в кабульском аэропорту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эту информацию подтвердили и талибы.

Они сообщили, что неоднократно получали угрозы от «Исламского государства». Террористу-смертнику легко взорвать бомбу в собравшейся там многотысячной толпе. Людей, скопившихся возле аэропорта, предупреждают об опасности и просят в целях безопасности как можно скорее покинуть этот район. Но надежда улететь пока оказывается сильнее чувства опасности.