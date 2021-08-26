Прямой эфир

Несколько стран заявили о высокой вероятности теракта в кабульском аэропорту

26 августа 2021 14:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Афганистана. Несколько стран заявили о высокой вероятности террористической атаки в кабульском аэропорту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эту информацию подтвердили и талибы.

Несколько стран заявили о высокой вероятности теракта в кабульском аэропорту-1

Они сообщили, что неоднократно получали угрозы от «Исламского государства». Террористу-смертнику легко взорвать бомбу в собравшейся там многотысячной толпе. Людей, скопившихся возле аэропорта, предупреждают об опасности и просят в целях безопасности как можно скорее покинуть этот район. Но надежда улететь пока оказывается сильнее чувства опасности.

# Международная политика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Лондоне закрыли три супермаркета из-за покупателя, который отравил продукты
26 августа 2021 10:08

В Лондоне закрыли три супермаркета из-за покупателя, который отравил продукты

В Испании обрушился трёхэтажный жилой дом
26 августа 2021 10:05

В Испании обрушился трёхэтажный жилой дом

​Пол Маккартни издаст книгу с ранее неизвестными текстами песен The Beatles
26 августа 2021 08:13

​Пол Маккартни издаст книгу с ранее неизвестными текстами песен The Beatles