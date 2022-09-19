Полетать на конструкциях в виде черепахи, бабочки и корабля пришельцев попытались на Тайване

Новости Тайваня. Бабочки, морская черепаха, скат и еще десятки других изобретений, которым суждено летать. Необычный чемпионат провели на Тайване. Более 50 тысяч зрителей собрало шоу, объединившее добровольцев, не лишенных изобретательности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На каких только конструкциях они ни пытались преодолеть заветную дистанцию над морской гладью. Дольше всех в полете продержался зеленый космический корабль пришельцев. Перед тем как пойти на дно, он преодолел по воздуху чуть более 30 метров.