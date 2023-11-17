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В Ереванском госуниверситете прогремел взрыв, есть погибший

17 ноября 2023 11:19
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В здании Ереванского госуниверситета прогремел взрыв. По данным Минздрава, один человек погиб – это сотрудник учреждения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Ереванском госуниверситете прогремел взрыв, есть погибший-1

Еще трое получили ранения. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая помощь. По предварительным данным, причиной ЧП стал перепад напряжения в электросети. Пожар, который начался после, был оперативно потушен. Пламя не успело перекинуться на соседний склад химикатов. На месте работало шесть пожарно-спасательных подразделений.

# Взрыв # Фотофакт

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