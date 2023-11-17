В Ереванском госуниверситете прогремел взрыв, есть погибший

В здании Ереванского госуниверситета прогремел взрыв. По данным Минздрава, один человек погиб – это сотрудник учреждения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще трое получили ранения. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая помощь. По предварительным данным, причиной ЧП стал перепад напряжения в электросети. Пожар, который начался после, был оперативно потушен. Пламя не успело перекинуться на соседний склад химикатов. На месте работало шесть пожарно-спасательных подразделений.