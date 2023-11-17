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Словацкие автоперевозчики заблокировали погранпереход на границе с Украиной

17 ноября 2023 11:17
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Союз автоперевозчиков Словакии заблокировал пограничный переход на границе с Украиной. Действия активистов стали знаком солидарности с польскими протестующими, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Словацкие автоперевозчики заблокировали погранпереход на границе с Украиной-1

Не работал КПП всего час, но демонстранты назвали меру предупредительной. Они намерены продолжить блокаду в случае игнорирования властями сложившейся проблемы. Напомним, недовольство перевозчиков вызывает неподчинение украинских коллег стандартам ЕС, что позволяет предлагать им более дешевый сервис. Словацкие перевозчики готовы полностью заблокировать движение на границе с Украиной, если к их мнению в Европейской комиссии не прислушаются.

# Акции протеста # Фотофакт

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