Словацкие автоперевозчики заблокировали погранпереход на границе с Украиной

Союз автоперевозчиков Словакии заблокировал пограничный переход на границе с Украиной. Действия активистов стали знаком солидарности с польскими протестующими, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не работал КПП всего час, но демонстранты назвали меру предупредительной. Они намерены продолжить блокаду в случае игнорирования властями сложившейся проблемы. Напомним, недовольство перевозчиков вызывает неподчинение украинских коллег стандартам ЕС, что позволяет предлагать им более дешевый сервис. Словацкие перевозчики готовы полностью заблокировать движение на границе с Украиной, если к их мнению в Европейской комиссии не прислушаются.