Bloomberg: Зеленский допустил, что без помощи Запада ВСУ будут отступать

Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что без содействия Запада ВСУ могут быть вынуждены отступить. Об этом пишет ТАСС.

Он заметил, что обстановка на Ближнем Востоке отвлекла внимание западных стран, что повлекло за собой сокращение объемов поставок оружия, в том числе 155-мм снарядов. В то же время Зеленский выразил обеспокоенность тем, что помощь Запада может иссякнуть, даже несмотря на обещания союзников.

Ранее стало известно, что ЕС намерен предоставить Украине 1 млн. снарядов и ракет, но министр обороны Германии Борис Писториус выражает сомнение, что это возможно в течение года.