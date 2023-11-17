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Израильские военные провели операцию в школе в Газе и обнаружили там оружие

17 ноября 2023 11:14
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Израиль продолжает зачистку отдельных районов Газы. Под контроль армии перешла западная часть города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Израильские военные провели операцию в школе в Газе и обнаружили там оружие-1

Военные провели операцию в городской школе, где, как утверждается, скрывались боевики ХАМАС. Внутри здания обнаружили много оружия. МВД Палестины сообщает об интенсивных обстрелах жилых районов. Ударам подвергся лагерь беженцев в самом центре анклава, 18 человек числятся в списке погибших.

Израильские СМИ: ЦАХАЛ планирует начать вторжение на юг сектора Газа.

# Палестина-Израиль # Фотофакт

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