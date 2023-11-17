Израильские военные провели операцию в школе в Газе и обнаружили там оружие

Израиль продолжает зачистку отдельных районов Газы. Под контроль армии перешла западная часть города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Израиль продолжает зачистку отдельных районов Газы. Под контроль армии перешла западная часть города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Военные провели операцию в городской школе, где, как утверждается, скрывались боевики ХАМАС. Внутри здания обнаружили много оружия. МВД Палестины сообщает об интенсивных обстрелах жилых районов. Ударам подвергся лагерь беженцев в самом центре анклава, 18 человек числятся в списке погибших.
Израильские СМИ: ЦАХАЛ планирует начать вторжение на юг сектора Газа.