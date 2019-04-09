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В Египте террорист-смертник устроил взрыв на рынке

09 апреля 2019 14:46
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Новости Египта. Террорист-смертник устроил взрыв на рынке в городе Шейх-Зувейд,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Известно, что есть погибшие и раненные. Их количество пока неизвестно.

В Египте террорист-смертник устроил взрыв на рынке-1

Подробности случившегося не сообщаются. На Синайском полуострове, где и произошёл этот инцидент, располагаются базы радикальных исламистов, с которыми борется Египет.

# Терроризм # Фотофакт

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