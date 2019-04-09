В Египте террорист-смертник устроил взрыв на рынке

Новости Египта. Террорист-смертник устроил взрыв на рынке в городе Шейх-Зувейд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Известно, что есть погибшие и раненные. Их количество пока неизвестно.
Новости Египта. Террорист-смертник устроил взрыв на рынке в городе Шейх-Зувейд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Известно, что есть погибшие и раненные. Их количество пока неизвестно.
Подробности случившегося не сообщаются. На Синайском полуострове, где и произошёл этот инцидент, располагаются базы радикальных исламистов, с которыми борется Египет.