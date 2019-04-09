Стала известна дата проведения досрочных президентских выборов в Казахстане

Новости Казахстана. В Казахстане досрочные выборы пройдут 9 июня. Об этом заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев во время обращения к народу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он сообщил, что советовался по этому вопросу с лидером нации Нурсултаном Назарбаевым, а также согласовал решение с руководителями всех важнейших госорганов.