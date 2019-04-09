Стала известна дата проведения досрочных президентских выборов в Казахстане

Новости Казахстана. В Казахстане досрочные выборы пройдут 9 июня. Об этом заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев во время обращения к народу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Казахстана. В Казахстане досрочные выборы пройдут 9 июня. Об этом заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев во время обращения к народу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он сообщил, что советовался по этому вопросу с лидером нации Нурсултаном Назарбаевым, а также согласовал решение с руководителями всех важнейших госорганов.
Последние президентские выборы в стране состоялись в 2015 году. На них победу одержал Назарбаев, набрав около 98% голосов избирателей.
Президент в стране избирается сроком на 5 лет.