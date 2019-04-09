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В Израиле начались парламентские выборы

09 апреля 2019 09:22
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Новости Израиля. Для участия в выборах зарегистрированы четыре десятка партий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Порог, который они должны преодолеть, чтобы занять место в Кнессете – 3,25%. В стране открыты 10 тыс. участков.

В Израиле начались парламентские выборы-1

Принять участие в выборах могут более 6 млн. избирателей. По итогам голосования будет сформировано новое правительство. Кроме этого, от результатов выборов зависит, сможет ли действующий премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сохранить свой пост. Участки для голосования будут открыты до 22.00.

# Выборы # Фотофакт

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