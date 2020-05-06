В Европе резкое падение продаж автомобилей: такого не было как минимум 30 лет

Европейский автомобильный сектор на фоне пандемии коронавируса зафиксировал беспрецедентное падение продаж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в Италии и Великобритании по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сбыт новых автомобилей упал почти на 100 %, во Франции – на 85 %. Такого не было, как минимум, последние 30 лет.