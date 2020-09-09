Авария на железной дороге в Чехии: пострадал 21 человек

Новости Чехии. ЧП на железной дороге в Чехии: в результате столкновения пассажирского поезда с техническим составом пострадал 21 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На месте происшествия работают экстренные службы. По одной из версий, авария произошла по вине машиниста поезда, который во время прибытия на вокзал не заметил технический состав. Виновным может быть также диспетчер, который следил за безопасностью движения.