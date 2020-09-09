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Авария на железной дороге в Чехии: пострадал 21 человек

09 сентября 2020 12:23
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Новости Чехии. ЧП на железной дороге в Чехии: в результате столкновения пассажирского поезда с техническим составом пострадал 21 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Авария на железной дороге в Чехии: пострадал 21 человек -1

На месте происшествия работают экстренные службы. По одной из версий, авария произошла по вине машиниста поезда, который во время прибытия на вокзал не заметил технический состав. Виновным может быть также диспетчер, который следил за безопасностью движения.  

Авария на железной дороге в Чехии: пострадал 21 человек -4

Пострадавшие пассажиры находятся в больнице, некоторые в тяжелом состоянии. Расследованием инцидента занимается специальная комиссия.  

# Авария # Фотофакт

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